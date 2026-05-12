Saint-Andiol

Sortie motos et tricyclecars

Dimanche 7 juin 2026 à partir de 9h. Parc du Château Saint-Andiol Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Sortie de motos et tricyclecars d’avant 1980, organisée par l’Écurie Les Trapadelles. Départ à 9h du parc du château de Saint-Andiol.

Renseignement et engagement Sébastien Mas 06 08 12 54 83 .

Parc du Château Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 08 12 54 83

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English :

Pre-1980 motorcycle and tricycle outing, organized by Écurie Les Trapadelles. Departure at 9 a.m. from the château de Saint-Andiol park.

L’événement Sortie motos et tricyclecars Saint-Andiol a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence