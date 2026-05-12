Spectacle de fin d’année Rue Maréchal Leclerc Saint-Andiol
Spectacle de fin d’année Rue Maréchal Leclerc Saint-Andiol vendredi 12 juin 2026.
Saint-Andiol
Spectacle de fin d’année
Vendredi 12 juin 2026 à partir de 19h30. Rue Maréchal Leclerc Château de Saint-Andiol Saint-Andiol Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:30:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
L’association Saint-Andiol Création présente son spectacle de fin d’année à 20h au château de Saint-Andiol
Entrée gratuite et ouvert à tous, avec food truck et buvette sur place. .
Rue Maréchal Leclerc Château de Saint-Andiol Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 20 63 33 05
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English :
The Saint-Andiol Création association presents its end-of-year show at 8pm at the Château de Saint-Andiol
L’événement Spectacle de fin d’année Saint-Andiol a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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