Spectacle de fin d’année Rue Maréchal Leclerc Saint-Andiol

Saint-Andiol

Spectacle de fin d’année

Vendredi 12 juin 2026 à partir de 19h30. Rue Maréchal Leclerc Château de Saint-Andiol Saint-Andiol Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

L’association Saint-Andiol Création présente son spectacle de fin d’année à 20h au château de Saint-Andiol

Entrée gratuite et ouvert à tous, avec food truck et buvette sur place. .

Rue Maréchal Leclerc Château de Saint-Andiol Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 20 63 33 05

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English :

The Saint-Andiol Création association presents its end-of-year show at 8pm at the Château de Saint-Andiol

L’événement Spectacle de fin d’année Saint-Andiol a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence