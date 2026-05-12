La nuit du handicap Rue Maréchal Leclerc Saint-Andiol

Saint-Andiol

La nuit du handicap

Samedi 13 juin 2026 de 16h à 21h. Rue Maréchal Leclerc Château de Saint-Andiol Saint-Andiol Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 16:00:00

fin : 2026-06-13 21:00:00

Date(s) :

2026-06-13

La Nuit du Handicap est un événement national festif et inclusif, offrant ateliers, spectacles et animations pour tous. La rencontre est une fête !Familles

https://nuitduhandicap.fr/

ACTIVITES ET ANIMATIONS EN PLEIN AIR AU CHATEAU DE SAINT-ANDIOL

Sport adapté Atelier créatif Jeux ludiques Équithérapie

Mémoire et Horizon Vélos adaptés avec chauffeur Pilates en plein air

Gymnastique chinoise Danse mouvement Maquillage & sculpture de ballons Country adaptée Arlésienne (présence) Motards solidaires Atelier bucolique relaxation

SUR SCENE

Concert chorale Démonstration et Animation de tambours DJ Didier

ACTIVITES ET ANIMATIONS EN INTERIEUR

– Salle Régine Chauvet

Parcours visuel et auditif

Expérience sensorielle autour de la vue et de l’audition.

Sensibilisation numérique

Naviguer sur le Web au clavier (sans souris) ou avec un lecteur d’écran

(informations uniquement auditives)

– Salle Bibliothèque

Malle des sens et lecture

Découverte sensorielle à travers livres et manipulations. .

Rue Maréchal Leclerc Château de Saint-Andiol Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

La Nuit du Handicap is a festive and inclusive national event, offering workshops, shows and entertainment for all. Encounter is a party!

L’événement La nuit du handicap Saint-Andiol a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence