La nuit du handicap Rue Maréchal Leclerc Saint-Andiol
La nuit du handicap Rue Maréchal Leclerc Saint-Andiol samedi 13 juin 2026.
Saint-Andiol
La nuit du handicap
Samedi 13 juin 2026 de 16h à 21h. Rue Maréchal Leclerc Château de Saint-Andiol Saint-Andiol Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 16:00:00
fin : 2026-06-13 21:00:00
Date(s) :
2026-06-13
La Nuit du Handicap est un événement national festif et inclusif, offrant ateliers, spectacles et animations pour tous. La rencontre est une fête !Familles
https://nuitduhandicap.fr/
ACTIVITES ET ANIMATIONS EN PLEIN AIR AU CHATEAU DE SAINT-ANDIOL
Sport adapté Atelier créatif Jeux ludiques Équithérapie
Mémoire et Horizon Vélos adaptés avec chauffeur Pilates en plein air
Gymnastique chinoise Danse mouvement Maquillage & sculpture de ballons Country adaptée Arlésienne (présence) Motards solidaires Atelier bucolique relaxation
SUR SCENE
Concert chorale Démonstration et Animation de tambours DJ Didier
ACTIVITES ET ANIMATIONS EN INTERIEUR
– Salle Régine Chauvet
Parcours visuel et auditif
Expérience sensorielle autour de la vue et de l’audition.
Sensibilisation numérique
Naviguer sur le Web au clavier (sans souris) ou avec un lecteur d’écran
(informations uniquement auditives)
– Salle Bibliothèque
Malle des sens et lecture
Découverte sensorielle à travers livres et manipulations. .
Rue Maréchal Leclerc Château de Saint-Andiol Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
La Nuit du Handicap is a festive and inclusive national event, offering workshops, shows and entertainment for all. Encounter is a party!
L’événement La nuit du handicap Saint-Andiol a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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