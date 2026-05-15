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Atelier Jeux et échanges Talmont-Saint-Hilaire

Atelier Jeux et échanges Talmont-Saint-Hilaire jeudi 9 juillet 2026.

Adresse
Salle du moulin des Landes
Ville
85440 Talmont-Saint-Hilaire
Département
Vendée
Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Tarif

Talmont-Saint-Hilaire

Atelier Jeux et échanges

Salle du moulin des Landes Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:30:00
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09

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Salle du moulin des Landes Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 6 01 61 20 93  activage@vendeegrandlittoral.fr

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English :

L’événement Atelier Jeux et échanges Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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