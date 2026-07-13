Atelier Jouettier Montée Du Puech Salon-de-Provence
mercredi 15 juillet 2026 · Montée Du Puech · Salon-de-Provence
Informations pratiques
Salon-de-Provence
Atelier Jouettier
Du 15/07 au 19/08/2026 le mercredi de 10h30 à 11h30 et de 15h30 à 16h30. Montée Du Puech Château de l’Empéri Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-15
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-07-15
Si depuis la nuit des temps, les enfants s’inventent des jeux, il faut attendre le Moyen-Âge pour qu’apparaisse le métier de « Jouettier » L’artisan du jouet
Au tour des enfants salonais ! Ils fabriquent un petit château fort et ses personnages le matin (à partir de 3 ans) et leur jeu de Mémory l’après-midi (dès 5 ans)
Sur inscription. .
Montée Du Puech Château de l’Empéri Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Although children have been inventing games since time immemorial, it wasn’t until the Middle Ages that the profession of « toy maker »—the artisan who crafts toys—first appeared.
L’événement Atelier Jouettier Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de Salon de Provence
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