Atelier Jouettier Montée Du Puech Salon-de-Provence

Informations pratiques

Salon-de-Provence

Atelier Jouettier

Du 15/07 au 19/08/2026 le mercredi de 10h30 à 11h30 et de 15h30 à 16h30. Montée Du Puech Château de l’Empéri Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-15

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-07-15

Si depuis la nuit des temps, les enfants s’inventent des jeux, il faut attendre le Moyen-Âge pour qu’apparaisse le métier de « Jouettier » L’artisan du jouet

Au tour des enfants salonais ! Ils fabriquent un petit château fort et ses personnages le matin (à partir de 3 ans) et leur jeu de Mémory l’après-midi (dès 5 ans)



Sur inscription. .

Montée Du Puech Château de l’Empéri Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Although children have been inventing games since time immemorial, it wasn’t until the Middle Ages that the profession of « toy maker »—the artisan who crafts toys—first appeared.

L’événement Atelier Jouettier Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de Salon de Provence