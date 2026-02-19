Concert Calogero Montée Du Puech Salon-de-Provence

Concert Calogero

Vendredi 17 juillet 2026 à partir de 21h30.

OUVERTURE DES PORTES 19H00. Montée Du Puech Château de l’Empéri Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 69 – 69 – 69 EUR

Calogero x Salon de Provence, Château de l’Empéri

Considéré comme l’un des chanteurs les plus populaires et talentueux de la scène musicale française, Calogero a su fidéliser un large public au fil de ses albums et des tournées grâce à sa voix puissante et émouvante, ainsi qu’à ses textes sensibles et profonds.



Quinze ans après, Calogero retrouvera les théâtres dès septembre 2025 pour une tournée évènement de plus de 150 dates.



Après avoir sillonné les Zéniths et Arenas, il revient sur scène dans des lieux plus intimistes pour offrir un résumé de son parcours en concert, avec une sélection de morceaux choisis issus de son répertoire et présentés dans des versions inédites. .

Montée Du Puech Château de l’Empéri Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Calogero x Salon de Provence, Château de l’Empéri

