Fête Nationale Cour Carnot Salon-de-Provence
Fête Nationale Cour Carnot Salon-de-Provence mardi 14 juillet 2026.
Salon-de-Provence
Fête Nationale
Mardi 14 juillet de 19h à 0h. Cour Carnot Centre Ville Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 19:00:00
fin : 2026-07-14 00:00:00
Date(s) :
2026-07-14
A vos drapeaux tricolores ! Cet événement national réunit petits et grands autour d’un programme festif mais aussi commémoratif.
•A 19h, le traditionnel défilé militaire se déroule sur les cours du centre-ville.
•De 19h45 à 22h30, l’Orchestre de rue déambule dans les rues salonaises avec sa bonne humeur communicative.
•De 21h à 23h, le Concert du “pop Magic Tour 80“ du 14 juillet fait danser toutes les générations sur la place de l’Hôtel de Ville.
•A 22h30, le feu d’artifice illumine le ciel ! Il sera visible de toute la ville et du complexe sportif du centre-ville, accessible pour l’occasion .
Cour Carnot Centre Ville Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur accueil@visitsalondeprovence.com
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English :
Get out your tricolored flags! This national event brings together young and old with a festive and commemorative program.
L’événement Fête Nationale Salon-de-Provence a été mis à jour le 2025-07-09 par Office de Tourisme de Salon de Provence
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