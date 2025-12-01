Dîner-Spectacle Le Condor Espace Charles Trenet Salon-de-Provence
Dîner-Spectacle Le Condor Espace Charles Trenet Salon-de-Provence samedi 13 décembre 2025.
Dîner-Spectacle Le Condor
Samedi 13 décembre 2025 à partir de 15h30. Espace Charles Trenet 17 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Début : 2025-12-13 15:30:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Dans l’esprit du Gros Souper, l’Eissame vous invite à une après midi festive avec un concert exceptionnel du Condor, suivis d’un apéritif dinatoire provençal en toute convivialité
Espace Charles Trenet 17 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 73 37 39 99 eissame.salon@gmail.com
English :
In the spirit of the Gros Souper, Eissame invites you to a festive afternoon with an exceptional concert by Le Condor, followed by a convivial Provençal aperitif dinner
German :
Im Geiste des Gros Souper lädt Sie das Eissame zu einem festlichen Nachmittag mit einem außergewöhnlichen Konzert des Condor ein, gefolgt von einem provenzalischen Aperitif-Dinner in geselliger Runde
Italiano :
Nello spirito del Gros Souper, l’Eissame vi invita a un pomeriggio di festa con un concerto eccezionale dei Condor, seguito da un aperitivo e da una cena provenzale conviviale
Espanol :
En el espíritu del Gros Souper, el Eissame le invita a una tarde festiva con un concierto excepcional de los Condor, seguido de un aperitivo y una cena provenzal de convivencia
