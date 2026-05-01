Donville-les-Bains

Atelier Journaling

96 Route de Coutances Donville-les-Bains Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:30:00

fin : 2026-05-23 13:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Atelier Journaling pour adolescents et adultes avec Carole Costes. Apporter une photo de soi ou que l’on aime particulièrement. Boisson et petit sandwich inclus. .

96 Route de Coutances Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 2 33 51 01 69

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English : Atelier Journaling

L’événement Atelier Journaling Donville-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Granville Terre et Mer