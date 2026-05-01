Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Yoga goûter Prose Café Donville-les-Bains

Yoga goûter Prose Café Donville-les-Bains

Yoga goûter Prose Café Donville-les-Bains samedi 23 mai 2026.

Lieu : Prose Café

Adresse : 96 Route de Coutances

Ville : 50350 Donville-les-Bains

Département : Manche

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Donville-les-Bains

Yoga goûter

Prose Café 96 Route de Coutances Donville-les-Bains Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 16:00:00
fin : 2026-05-23 17:30:00

Date(s) :
2026-05-23

1 heure de yoga suivi d’un pause gourmande avec Manue Perrot.   .

Prose Café 96 Route de Coutances Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 2 33 51 01 69  tome2.prosecafe@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Yoga goûter

L’événement Yoga goûter Donville-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Granville Terre et Mer

À voir aussi à Donville-les-Bains (Manche)