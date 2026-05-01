Yoga goûter Prose Café Donville-les-Bains

Donville-les-Bains

Yoga goûter

Prose Café 96 Route de Coutances Donville-les-Bains Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 16:00:00

fin : 2026-05-23 17:30:00

Date(s) :

2026-05-23

1 heure de yoga suivi d’un pause gourmande avec Manue Perrot. .

Prose Café 96 Route de Coutances Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 2 33 51 01 69 tome2.prosecafe@gmail.com

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English : Yoga goûter

L’événement Yoga goûter Donville-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Granville Terre et Mer