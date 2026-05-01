STRAND HUGG Concert folk marin festif Rue de la Vieille Église Donville-les-Bains

Donville-les-Bains

STRAND HUGG Concert folk marin festif

Rue de la Vieille Église Eglise Saint-Clair Donville-les-Bains Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:30:00

fin : 2026-05-23 20:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Pierre Pichard, Claude Rayon, Yannick et Jacky Beaucé du groupe STRAND HUGG, un débarquement de vikings en vieux noroît, interprèteront avec virtuosité et générosité des chants de marins traditionnels, des créations personnelles et des reprises d’auteurs contemporains.

Avec des mélodies entraînantes ou envoûtantes, des voix chaudes chargées d’embruns, nous aurons sur scène un coup de vent musical de notes bien iodées et du chant dans les voiles. .

Rue de la Vieille Église Eglise Saint-Clair Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 6 38 41 72 43 adaireaux@yahoo.fr

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English : STRAND HUGG Concert folk marin festif

L’événement STRAND HUGG Concert folk marin festif Donville-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Granville Terre et Mer