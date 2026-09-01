Informations pratiques

Colmar

Atelier Kokedama Art végétal japonais

4 Rue Vauban Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-18 17:30:00

fin : 2026-09-18 18:30:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-19

Découvrez le Kokedama, forme traditionnelle et poétique de l’art végétal japonais une plante cultivée dans une sphère de terre recouverte de mousse au cours de cet atelier.

Le Kokedama est une forme traditionnelle et poétique de l’art végétal japonais une plante cultivée dans une sphère de terre recouverte de mousse.

À travers cet atelier, les participants découvrent une autre manière d’entrer en relation avec la nature, inspirée de la sensibilité japonaise et du respect du vivant. .

4 Rue Vauban Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 6 59 55 71 21 orinasu.japan@gmail.com

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English :

Discover Kokedama, a traditional and poetic form of Japanese plant art: in this workshop, you’ll create a plant grown in a sphere of soil covered with moss.

L’événement Atelier Kokedama Art végétal japonais Colmar a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de tourisme de Colmar