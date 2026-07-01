Atelier La main à la pâte de 7 à 9 ans Musée des tumulus de Bougon Bougon

mercredi 29 juillet 2026 · Musée des tumulus de Bougon · Bougon

Informations pratiques

Bougon

Atelier La main à la pâte de 7 à 9 ans

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon Deux-Sèvres

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:30:00

fin : 2026-07-29 12:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Pour les enfants de 7 à 9 ans.

De la terre au pot, une découverte pas à pas des étapes de fabrication d’une poterie, depuis le modelage de l’argile jusqu’à la décoration finale.

Production à ramener à la maison. .

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 12 13 musee-bougon@deux-sevres.fr

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English : Atelier La main à la pâte de 7 à 9 ans

L’événement Atelier La main à la pâte de 7 à 9 ans Bougon a été mis à jour le 2026-07-02 par ADT 79