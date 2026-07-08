Atelier Ma première poterie de 3 à 6 ans Musée des tumulus de Bougon Bougon

mardi 4 août 2026 · Musée des tumulus de Bougon · Bougon

Informations pratiques

Bougon

Atelier Ma première poterie de 3 à 6 ans

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon Deux-Sèvres

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 10:30:00

fin : 2026-08-04 11:30:00

Date(s) :

2026-08-04

Pour les enfants de 3 à 6 ans.

À travers l’histoire d’une petite fille qui, curieuse, apprend à façonner l’argile, les petits artisans en herbe pourront s’initier à la poterie préhistorique.

Production à ramener à la maison. Présence d’un adulte obligatoire. .

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 12 13 musee-bougon@deux-sevres.fr

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English : Atelier Ma première poterie de 3 à 6 ans

L’événement Atelier Ma première poterie de 3 à 6 ans Bougon a été mis à jour le 2026-06-30 par ADT 79