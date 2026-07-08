Atelier Premiers paysans de 3 à 6 ans Musée des tumulus de Bougon Bougon
mardi 11 août 2026 · Musée des tumulus de Bougon · Bougon
Informations pratiques
Bougon
Atelier Premiers paysans de 3 à 6 ans
Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon Deux-Sèvres
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 10:30:00
fin : 2026-08-11 11:30:00
Date(s) :
2026-08-11
Pour les enfants de 3 à 6 ans.
Comment était la ferme à la Préhistoire ? Atelier sensoriel et artistique spécialement conçu pour les tout-petits.
Production à ramener à la maison. Présence d’un adulte obligatoire. .
Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 12 13 musee-bougon@deux-sevres.fr
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English : Atelier Premiers paysans de 3 à 6 ans
L’événement Atelier Premiers paysans de 3 à 6 ans Bougon a été mis à jour le 2026-06-30 par ADT 79
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