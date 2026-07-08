Atelier Bâtisseurs de mégalithes en famille dès 8 ans Musée des tumulus de Bougon Bougon

jeudi 6 août 2026 · Musée des tumulus de Bougon · Bougon

Informations pratiques

Bougon

Atelier Bâtisseurs de mégalithes en famille dès 8 ans

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon Deux-Sèvres

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 14:00:00

fin : 2026-08-06 15:30:00

Date(s) :

2026-08-06

Pour petits et grands à partir de 8 ans

Découvrez les secrets de construction des monuments mégalithiques et plongez dans le savoir-faire des bâtisseurs préhistoriques. Expérimentez la traction d’une petite dalle en pierre. Participation d’un adulte obligatoire.

Réservation conseillée. .

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 12 13 musee-bougon@deux-sevres.fr

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English : Atelier Bâtisseurs de mégalithes en famille dès 8 ans

L’événement Atelier Bâtisseurs de mégalithes en famille dès 8 ans Bougon a été mis à jour le 2026-07-02 par ADT 79