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Atelier À la mode néo de 3 à 6 ans Musée des tumulus de Bougon Bougon

jeudi 6 août 2026 · Musée des tumulus de Bougon · Bougon

Atelier À la mode néo de 3 à 6 ans Musée des tumulus de Bougon Bougon

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Musée des tumulus de Bougon
Adresse
Lieu-dit la chapelle
Ville
79800 Bougon
Département
Deux-Sèvres
Tarif
10 Tarif de base plein tarif

Bougon

Atelier À la mode néo de 3 à 6 ans

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon Deux-Sèvres

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 10:30:00
fin : 2026-08-06 11:30:00

Date(s) :
2026-08-06

Pour les enfants de 3 à 6 ans
Découverte des techniques de coloration des fibres des vêtements préhistoriques. Les enfants créent ensuite leurs motifs sur un support.
Production à ramener à la maison. Présence d’un adulte obligatoire.   .

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 12 13  musee-bougon@deux-sevres.fr

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English : Atelier À la mode néo de 3 à 6 ans

L’événement Atelier À la mode néo de 3 à 6 ans Bougon a été mis à jour le 2026-06-30 par ADT 79

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