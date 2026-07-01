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Atelier La pêche à la ligne en famille dès 8 ans Musée des tumulus de Bougon Bougon

jeudi 30 juillet 2026 · Musée des tumulus de Bougon · Bougon

Atelier La pêche à la ligne en famille dès 8 ans Musée des tumulus de Bougon Bougon

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Musée des tumulus de Bougon
Adresse
Lieu-dit la chapelle
Ville
79800 Bougon
Département
Deux-Sèvres
Tarif
10 Tarif de base plein tarif

Bougon

Atelier La pêche à la ligne en famille dès 8 ans

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon Deux-Sèvres

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 14:00:00
fin : 2026-07-30 15:30:00

Date(s) :
2026-07-30

Pour petits et grands à partir de 8 ans
Découvrez les techniques et les outils des pêcheurs préhistoriques. Fabriquez votre hameçon bipointe inspiré des découvertes archéologiques?!
Production à ramener à la maison. Participation d’un adulte obligatoire.
Réservation conseillée.   .

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 12 13  musee-bougon@deux-sevres.fr

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English : Atelier La pêche à la ligne en famille dès 8 ans

L’événement Atelier La pêche à la ligne en famille dès 8 ans Bougon a été mis à jour le 2026-07-02 par ADT 79

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