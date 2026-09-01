Atelier La rivière à MoulinSart 3-6 ans Fillé
mercredi 9 septembre 2026 · Fillé
Informations pratiques
Fillé
Atelier La rivière à MoulinSart 3-6 ans
Rue du Canal Fillé Sarthe
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 10:00:00
fin : 2026-10-14 11:00:00
Date(s) :
2026-09-09 2026-10-14
Pourquoi MoulinSart est-elle devenue une île ? À quoi sert le barrage sur la rivière ? Que se passe-t-il lorsque l’île est inondée, comment se créent les crues et comment les empêcher ?
Grâce à plusieurs expériences et observations adaptée à leur jeune âge, sur maquette, sur le terrain et avec du matériel d’activité à construire, les enfants s’initient à ces questions.
6€ par participant / 3 à 6 ans / durée 1h .
Rue du Canal Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 57 05 10 ile.moulinsart@valleedelasarthe.fr
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English :
Why did MoulinSart become an island? What is the purpose of the river dam? What happens when the island floods, and how can flooding be prevented?
L’événement Atelier La rivière à MoulinSart 3-6 ans Fillé a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Vallée de la Sarthe
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