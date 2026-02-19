Atelier La Saint Patrick dans l’assiette La Grande École Le Havre

Atelier La Saint Patrick dans l’assiette

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-03-17 17:30:00

fin : 2026-03-17 20:30:00

Date(s) :

2026-03-17

Venez célébrer la Saint-Patrick en cuisine ! Guidé·e par notre cheffe Sabrina, laissez-vous emporter par les saveurs et les couleurs de l’Irlande. Entre rires, gestes complices et recettes gourmandes, offrez-vous une parenthèse festive et conviviale, pour célébrer la Saint-Patrick autour du plaisir de cuisiner.

Durée 3h

Réservation obligatoire .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

