Atelier La Saint Patrick dans l’assiette La Grande École Le Havre

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime
2026-03-17 17:30:00
2026-03-17 20:30:00
2026-03-17
Venez célébrer la Saint-Patrick en cuisine ! Guidé·e par notre cheffe Sabrina, laissez-vous emporter par les saveurs et les couleurs de l'Irlande. Entre rires, gestes complices et recettes gourmandes, offrez-vous une parenthèse festive et conviviale, pour célébrer la Saint-Patrick autour du plaisir de cuisiner.
Durée 3h
Réservation obligatoire
+33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com
