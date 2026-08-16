Informations pratiques

Saint-Lary-Soulan

Atelier laine avec Marelha MOIS DU PATRIMOINE

SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Atelier laine avec Marelha. De la brebis au tissu, venez découvrir les différentes étapes de transformation de la laine. Interactif, ludique,sensoriel, l’espace pédagogique est ouvert à tous !

Maison du Patrimoine. Dans le cadre du Mois du Patrimoine. Gratuit. .

SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 87 86 patrimoine@saintlary.com

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English :

Wool Workshop with Marelha. From sheep to fabric—come discover the different stages of wool processing. Interactive, fun, and sensory—this educational space is open to everyone!

L’événement Atelier laine avec Marelha MOIS DU PATRIMOINE Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-08-13 par OT de St Lary|CDT65