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AGENDA · Saint-Lary-Soulan

Atelier laine avec Marelha MOIS DU PATRIMOINE Saint-Lary-Soulan

samedi 19 septembre 2026 · Saint-Lary-Soulan

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
SAINT-LARY-SOULAN
Ville
65170 Saint-Lary-Soulan
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Saint-Lary-Soulan

Atelier laine avec Marelha MOIS DU PATRIMOINE

SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Atelier laine avec Marelha. De la brebis au tissu, venez découvrir les différentes étapes de transformation de la laine. Interactif, ludique,sensoriel, l’espace pédagogique est ouvert à tous !
Maison du Patrimoine. Dans le cadre du Mois du Patrimoine. Gratuit.   .

SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 87 86  patrimoine@saintlary.com

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English :

Wool Workshop with Marelha. From sheep to fabric—come discover the different stages of wool processing. Interactive, fun, and sensory—this educational space is open to everyone!

L’événement Atelier laine avec Marelha MOIS DU PATRIMOINE Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-08-13 par OT de St Lary|CDT65

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