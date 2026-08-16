Atelier laine avec Marelha MOIS DU PATRIMOINE Saint-Lary-Soulan
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Lary-Soulan
Informations pratiques
Saint-Lary-Soulan
Atelier laine avec Marelha MOIS DU PATRIMOINE
SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 16:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Atelier laine avec Marelha. De la brebis au tissu, venez découvrir les différentes étapes de transformation de la laine. Interactif, ludique,sensoriel, l’espace pédagogique est ouvert à tous !
Maison du Patrimoine. Dans le cadre du Mois du Patrimoine. Gratuit. .
SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 87 86 patrimoine@saintlary.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Wool Workshop with Marelha. From sheep to fabric—come discover the different stages of wool processing. Interactive, fun, and sensory—this educational space is open to everyone!
L’événement Atelier laine avec Marelha MOIS DU PATRIMOINE Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-08-13 par OT de St Lary|CDT65
À voir aussi à Saint-Lary-Soulan (Hautes-Pyrénées)
- Pot d’accueil Bienvenue à Saint-Lary SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 16 août 2026
- Atelier acrylique Association ArtLab Eclore SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 17 août 2026
- Soirée jeux de société Saint-Lary-Soulan 17 août 2026
- Exposition de Denis Frossard SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 18 août 2026
- Ateliers pêche nature Vallée du Rioumajou à Frédancon Vallée du Rioumajou à Frédencon Saint-Lary-Soulan 18 août 2026