Exposition de Denis Frossard SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan
lundi 6 juillet 2026 · SAINT-LARY-SOULAN · Saint-Lary-Soulan
Informations pratiques
Saint-Lary-Soulan
Exposition de Denis Frossard
SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-07-06
Hautes Lumières est une exposition photographique qui célèbre la beauté des paysages de montagne, façonnés par la lumière, les saisons et les éléments. À travers des images sensibles et contemplatives, elle invite le visiteur à découvrir la richesse des reliefs pyrénéens, où ombres, brumes et lumières transforment sans cesse le paysage. Une immersion visuelle qui rend hommage à la puissance et à la poésie de la montagne.
Photographies de Denis Frossard .
SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81 patrimoine@saintlary.com
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English :
%AB Hautes Lumi%E8res %BB is a photography exhibition that celebrates the beauty of mountain landscapes, shaped by light, the seasons, and the elements. Through sensitive and contemplative images, it invites visitors to discover the richness of the Pyrenean mountains, where shadows, mist, and light constantly transform the landscape. A visual immersion that pays homage to the power and poetry of the mountains.
L’événement Exposition de Denis Frossard Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-06-26 par OT de St Lary|CDT65
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