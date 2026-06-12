TNM Bike Day SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Saint-Lary-Soulan

TNM Bike Day

SAINT-LARY-SOULAN Bike Park Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 10:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Événement porté par l’association Team No Mazout autour d’une grande journée dédiée au ride et à la convivialité. Rendez-vous dès 10h au TS du Bouleau pour partager une journée entre passionnés avec animations, défis et moments festifs. À partir de 18h, direction la pumptrack de Vignec pour une soirée barbecue, musique et sessions ride ouvertes à tous. Programme détaillé à venir très bientôt.

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SAINT-LARY-SOULAN Bike Park Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie teamnomazout@gmail.com

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English :

Event organized by the Team No Mazout association for a day dedicated to riding and conviviality. Join us at 10 a.m. at TS du Bouleau for a day of entertainment, challenges and festivities. From 6pm, head to the Vignec pumptrack for a barbecue, music and ride sessions open to all. Detailed program coming soon.

L’événement TNM Bike Day Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-06-08 par OT de St Lary|CDT65