TNM Bike Day SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan
TNM Bike Day SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan samedi 15 août 2026.
Saint-Lary-Soulan
TNM Bike Day
SAINT-LARY-SOULAN Bike Park Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Événement porté par l’association Team No Mazout autour d’une grande journée dédiée au ride et à la convivialité. Rendez-vous dès 10h au TS du Bouleau pour partager une journée entre passionnés avec animations, défis et moments festifs. À partir de 18h, direction la pumptrack de Vignec pour une soirée barbecue, musique et sessions ride ouvertes à tous. Programme détaillé à venir très bientôt.
.
SAINT-LARY-SOULAN Bike Park Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie teamnomazout@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Event organized by the Team No Mazout association for a day dedicated to riding and conviviality. Join us at 10 a.m. at TS du Bouleau for a day of entertainment, challenges and festivities. From 6pm, head to the Vignec pumptrack for a barbecue, music and ride sessions open to all. Detailed program coming soon.
L’événement TNM Bike Day Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-06-08 par OT de St Lary|CDT65
À voir aussi à Saint-Lary-Soulan (Hautes-Pyrénées)
- XVI Fête du Livre pyrénéen d´Aure et de du Sobrarbe Saint-Lary-Soulan 12 juin 2026
- Concert Les Chanteurs du Comminges église du village Saint-Lary-Soulan 12 juin 2026
- Concert Zacchary Pourtzeladze église du village Saint-Lary-Soulan 13 juin 2026
- Atelier gravure SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 17 juin 2026
- Rando photo Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan 17 juin 2026