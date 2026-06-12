Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Pot d’accueil Bienvenue à Saint-Lary SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Pot d’accueil Bienvenue à Saint-Lary SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan dimanche 16 août 2026.

Lieu : SAINT-LARY-SOULAN

Adresse : Parking Office de Tourisme

Ville : 65170 Saint-Lary-Soulan

Département : Hautes-Pyrénées

Début : dimanche 16 août 2026

Fin : dimanche 16 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit

Saint-Lary-Soulan

Pot d’accueil Bienvenue à Saint-Lary

SAINT-LARY-SOULAN Parking Office de Tourisme Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 18:00:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Rencontre avec nos prestataires d’activités et présentation de la destination et des animations de la semaine.
Saint-Lary village, nouvelle scène entre la Maison du Patrimoine et l’office de tourisme.   .

SAINT-LARY-SOULAN Parking Office de Tourisme Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81  info@saintlary.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meeting with our activity providers and presentation of the destination and the week?s activities.

L’événement Pot d’accueil Bienvenue à Saint-Lary Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-06-09 par OT de St Lary|CDT65

À voir aussi à Saint-Lary-Soulan (Hautes-Pyrénées)