Atelier laine feutrée Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer

Moëlan-sur-Mer

Atelier laine feutrée

Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 14:30:00

fin : 2026-07-20 17:00:00

Date(s) :

2026-07-20

Découvrez la technique du feutrage à l’aiguille et réalisez une création originale en laine feutrée. Cet atelier vous permettra d’apprendre les gestes de base tout en laissant libre cours à votre créativité.

Le matériel est fourni et vous repartirez avec votre réalisation. Atelier accessible à partir de 8 ans.

L’atelier est maintenu sous réserve d’un nombre minimum de participants. Si ce quota n’est pas atteint la veille au soir, l’atelier pourra être annulé et les participants seront intégralement remboursés.

20 juin 14h30–17h

9 juillet 14h30–17h

20 juillet 14h30–17h

6 août 14h30–17h .

Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Atelier laine feutrée Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-16 par OT QUIMPERLE LES RIAS