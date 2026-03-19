Atelier Land Art en famille

Le Bois du Curé Liesle Doubs

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 14:00:00

fin : 2026-06-06 16:00:00

Date(s) :

2026-05-02 2026-06-06

Atelier Land Art en famille

Durée 2h

Tarifs 20€> Adulte 15€> Ado (en autonomie à partir de 14 ans) 7€> Enfant (à partir de 5 ans et accompagné d’un adulte).

Autour d’une œuvre individuelle ou collective, venez vous ressourcer au cœur de la forêt lors d’un atelier de Land Art animé par mes soins, dans le respect de sa faune et de sa flore. Artiste native de la région, je vous aiguillerai pour réaliser de belles compositions éphémères. Petite précision même si c’est très beau, aucune fleur ne sera cueillie et aucun matériel non naturel ne sera utilisé. A l’issue de ce bol d’air créatif, vous recevrez de jolies photos de vos réalisations par mail. Vous pouvez également opter pour un joli tirage photo pour un supplément de 6€.

Prévoyez un petit encas tiré du sac que nous pourrons partager ensemble après vos créations. .

Le Bois du Curé Liesle 25440 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 9 52 43 57 25 tat.creation@gmail.com

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English : Atelier Land Art en famille

L’événement Atelier Land Art en famille Liesle a été mis à jour le 2026-03-19 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)