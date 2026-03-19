Atelier peinture à la gouache d’un petit animal endormi Atelier de Tatiana Simmen Liesle
Atelier peinture à la gouache d’un petit animal endormi Atelier de Tatiana Simmen Liesle mercredi 8 juillet 2026.
Atelier peinture à la gouache d’un petit animal endormi
Atelier de Tatiana Simmen 9 Rue Félix Gaffiot Liesle Doubs
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08 10:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Atelier peinture à la gouache d’un petit animal endormi.
Venez découvrir ma technique de peinture à la gouache pour réaliser un petit koala endormi tout en rondeur.
Petits Artistes en herbe, je vous guiderai pas à pas pour composer votre palette de couleur et créer les ombres et les lumières de votre illustration. Repartez avec votre peinture en main, au format 18x24cm, sur un joli papier Fabriano, prête à être encadrée !
Durée 1h30
Nombre de participants de 8 à 12ans 3 minimum 6 maximum
Tarif 35€ (Matériel compris) .
Atelier de Tatiana Simmen 9 Rue Félix Gaffiot Liesle 25440 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 9 52 43 57 25 tat.creation@gmail.com
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English : Atelier peinture à la gouache d’un petit animal endormi
L’événement Atelier peinture à la gouache d’un petit animal endormi Liesle a été mis à jour le 2026-03-19 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)