Atelier peinture à la gouache d’un petit animal endormi Atelier de Tatiana Simmen Liesle

Atelier peinture à la gouache d’un petit animal endormi

Atelier de Tatiana Simmen 9 Rue Félix Gaffiot Liesle Doubs

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-08 10:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Atelier peinture à la gouache d’un petit animal endormi.

Venez découvrir ma technique de peinture à la gouache pour réaliser un petit koala endormi tout en rondeur.

Petits Artistes en herbe, je vous guiderai pas à pas pour composer votre palette de couleur et créer les ombres et les lumières de votre illustration. Repartez avec votre peinture en main, au format 18x24cm, sur un joli papier Fabriano, prête à être encadrée !

Durée 1h30

Nombre de participants de 8 à 12ans 3 minimum 6 maximum

Tarif 35€ (Matériel compris) .

Atelier de Tatiana Simmen 9 Rue Félix Gaffiot Liesle 25440 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 9 52 43 57 25 tat.creation@gmail.com

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English : Atelier peinture à la gouache d’un petit animal endormi

L’événement Atelier peinture à la gouache d’un petit animal endormi Liesle a été mis à jour le 2026-03-19 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)