Office de Tourisme 25 Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2026-10-20 15:00:00

fin : 2026-10-27 16:30:00

2026-10-20 2026-10-27

Pour accompagner la chasse aux bonbons à la tombée de la nuit, chaque enfant repartira avec sa petite lanterne décorée aux couleurs et personnages d’Halloween. .

