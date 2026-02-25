Atelier L’art de nouer les rubans du grand noeud Truchtersheim
dimanche 8 novembre 2026 · Truchtersheim
Informations pratiques
Truchtersheim
Atelier L’art de nouer les rubans du grand noeud
4 place du Marché Truchtersheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-08 14:00:00
fin : 2026-11-08 16:00:00
Date(s) :
2026-11-08
Atelier organisé par les Amis de la Maison du Kochersberg dans la salle du Koeur à Truchtersheim.
Atelier animé par Marie-Rose ALLARD, retraitée d’un magasin de costumes alsaciens.
Marie-Rose a acquis un savoir-faire unique au cours de sa longue vie professionnelle. Choisir le bon bonnet et le bon ruban, les conserver dans de bonnes conditions et les plier dans les règles de l’art est un mélange de tradition et d’élégance. Il lui tient à cœur de transmettre cet art subtil au cours d’un exercice pratique où vous pouvez participer avec un ruban et un bonnet authentique ou contemporain. Elle vous conseillera pour l’achat des tissus pour réaliser une coiffe avec un ruban neuf. Si vous n’avez pas de bonnet ou de ruban vous pouvez filmer la démonstration. 0 .
4 place du Marché Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 21 46 91 contact@lebeaujardin.alsace
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English :
Workshop organized by Les Amis de la Maison du Kochersberg at the Koeur hall in Truchtersheim.
L’événement Atelier L’art de nouer les rubans du grand noeud Truchtersheim a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg
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