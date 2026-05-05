Marché aux puces Truchtersheim
Marché aux puces Truchtersheim dimanche 6 septembre 2026.
Truchtersheim
Marché aux puces
rue principale Truchtersheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-06 06:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Marché aux puces à Pfettisheim organisé par l’Amicale des Sapeurs Pompiers.
Le marché aux puces a lieu dans le centre du village de Pfettisheim de 6h à 18h. Plus de renseignements auprès de Robin pour exposer au 06 98 52 61 79, adsp.pfettisheim@gmail.com. 0 .
rue principale Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 98 52 61 79 adsp.pfettisheim@gmail.com
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English :
Flea market in Pfettisheim organized by the Amicale des Sapeurs Pompiers.
L’événement Marché aux puces Truchtersheim a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg
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