Truchtersheim

Marché aux puces

rue principale Truchtersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-06 06:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Marché aux puces à Pfettisheim organisé par l’Amicale des Sapeurs Pompiers.

Le marché aux puces a lieu dans le centre du village de Pfettisheim de 6h à 18h. Plus de renseignements auprès de Robin pour exposer au 06 98 52 61 79, adsp.pfettisheim@gmail.com. 0 .

rue principale Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 98 52 61 79 adsp.pfettisheim@gmail.com

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English :

Flea market in Pfettisheim organized by the Amicale des Sapeurs Pompiers.

L’événement Marché aux puces Truchtersheim a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg