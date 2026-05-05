Truchtersheim

La Guinguette des Pompiers

19 rue principale Truchtersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-05 18:00:00

fin : 2026-09-05 23:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Week-end festif avec l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Pfettisheim.

Venez profiter d’une ambiance conviviale et chaleureuse. Pour vous restaurer, la traditionnelle tarte flambée au feu de bois ! La buvette sera prête à vous accueillir afin de passer une excellente soirée entre voisins et amis. 0 .

19 rue principale Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est adsp.pfettisheim@gmail.com

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English :

Festive weekend with the Amicale des Sapeurs-Pompiers de Pfettisheim.

L’événement La Guinguette des Pompiers Truchtersheim a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg