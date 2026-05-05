La Guinguette des Pompiers Truchtersheim
La Guinguette des Pompiers Truchtersheim samedi 5 septembre 2026.
Truchtersheim
La Guinguette des Pompiers
19 rue principale Truchtersheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-05 18:00:00
fin : 2026-09-05 23:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Week-end festif avec l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Pfettisheim.
Venez profiter d’une ambiance conviviale et chaleureuse. Pour vous restaurer, la traditionnelle tarte flambée au feu de bois ! La buvette sera prête à vous accueillir afin de passer une excellente soirée entre voisins et amis. 0 .
19 rue principale Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est adsp.pfettisheim@gmail.com
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English :
Festive weekend with the Amicale des Sapeurs-Pompiers de Pfettisheim.
L’événement La Guinguette des Pompiers Truchtersheim a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg
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