Atelier : l’art déco dans toutes ses formes, Musée de l’Ardenne, Charleville-Mézières

Informations pratiques

Atelier : l’art déco dans toutes ses formes Samedi 19 septembre, 14h30 Musée de l’Ardenne Ardennes

Groupe de 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Partez à la découverte de l’art déco en observant les façades du centre-ville et leurs élégants détails, puis créez votre bas-relief dans l’esprit des Années folles. Un atelier créatif ouvert à tous, enfants et adultes !

A partir de 8 ans.

Musée de l’Ardenne Place Ducale, 08000 Charleville-Mézières, France Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33324324460 https://www.musear.fr [{« type »: « email », « value »: « megane.zarlenga@mairie-charlevillemezieres.fr »}, {« owner »: {« uid »: 7446108, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2026-08-19T13:12:29.366Z », « data »: [{« eventDuration »: « 90 », « bookingContact »: « megane.zarlenga@mairie-charlevillemezieres.fr », « response »: {« passId »: 432406550, « isPending »: false, « addressId »: 1024266}, « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « category »: « ATELIER_PRATIQUE_ART », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-19T13:12:29.051Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2535733, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-19T13:12:29.171Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 482598724, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 10, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789821000000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-19T13:12:29.365Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/432406550 »}] Un voyage au cœur de l’Ardenne pour toute la famille. Au sein d’un écrin exceptionnel unissant le classicisme du XVIIe siècle à la modernité d’une architecture de verre et d’acier, le musée de l’Ardenne fait découvrir l’histoire d’un territoire singulier aux marges de la France et déjà ouvert sur la Belgique voisine. Une histoire où, dès la nuit des temps, on exploite le bois, l’ardoise, et le fer. La visite du musée de l’Ardenne s’impose pour comprendre la magnifique Place Ducale de Charleville et plus largement la fondation et le développement de la cité idéale voulue par Charles de Gonzague, Duc de Nevers et prince d’Arches au XVIIe siècle. De nombreux artistes originaires des Ardennes, comme Eugène Damas (1844-1899), ont aussi su sublimer la beauté des paysages et la vie rurale au temps suspendu. Tout au long de l’année, le musée de l’Ardenne propose aussi une exposition permanente de marionnettes pour petits et grands ainsi que des expositions temporaires.

Partez à la découverte de l’art déco en observant les façades du centre-ville et leurs élégants détails, puis créez votre bas-relief dans l’esprit des Années folles. Un atelier créatif ouvert à tous,…

©Ville de Charleville-Mézières