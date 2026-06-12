Charleville-Mézières

Brocante de Mohon

Mohon Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Promeneurs et chineurs pourront faire de bonnes affaires de la place Marceau à la place de Mohon en passant par les rues Baudin, Jean Moulin et Victor Hugo. Comme chaque année, une trentaine de professionnels transformeront cette journée en un événement festif, convivial et familial : restauration (friterie, glaces, pâtés croute…), stands pour enfants et château gonflable, fleuriste…

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Mohon Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 40 00

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English :

Strollers and bargain-hunters will be able to pick up bargains from Place Marceau to Place de Mohon, via Rue Baudin, Rue Jean Moulin and Rue Victor Hugo. As every year, some thirty professionals will be on hand to turn the day into a festive, family-friendly event, with food and drink (French fries, ice creams, pâtés croute, etc.), children’s stalls and a bouncy castle, a florist?

L’événement Brocante de Mohon Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-06-10 par Ardennes Tourisme