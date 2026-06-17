Charleville-Mézières

Atelier L’art déco sous toutes ses formes

Musée de l’Ardenne Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Partez à la découverte de l’art déco en observant les façades du centre-ville et leurs élégants détails, puis créez votre bas-relief dans l’esprit des Années folles.Un atelier créatif ouvert à tous, enfants et adultes.6€ par enfant (gratuit pour l’adulte accompagnant)6€ par adulte participant à l’atelierRéservation obligatoire

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Musée de l’Ardenne Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 60

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English :

Set out to discover Art Deco by admiring the facades of downtown and their elegant details, then create your own bas-relief in the spirit of the Ann. A creative workshop open to everyone, children and adults alike. 6? per child (free for accompanying adults) 6? per adult participating in the workshop. Reservations required

L’événement Atelier L’art déco sous toutes ses formes Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-06-17 par Ardennes Tourisme