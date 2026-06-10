Charleville-Mézières

Commémoration de la Fête nationale Belge

Square Albert 1er Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Boris RAVIGNON, Maire de Charleville-Mézières, a le plaisir de vous inviter à célébrer la Fête Nationale Belge mardi 21 juillet 2026 à 10 h 30 devant la statue du Roi Albert 1er Square Albert 1er et des médaillés militaires à Mézières

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Square Albert 1er Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 40 00

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English :

Boris RAVIGNON, Mayor of Charleville-Mézières, is pleased to invite you to celebrate Belgian National Day on Tuesday, July 21, 2026 at 10:30 a.m. in front of the statue of King Albert 1st Square Albert 1er et des médaillés militaires in Mézières

L’événement Commémoration de la Fête nationale Belge Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-06-10 par Ardennes Tourisme