Commémoration de la Fête nationale Belge Charleville-Mézières
Commémoration de la Fête nationale Belge Charleville-Mézières mardi 21 juillet 2026.
Charleville-Mézières
Commémoration de la Fête nationale Belge
Square Albert 1er Charleville-Mézières Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Boris RAVIGNON, Maire de Charleville-Mézières, a le plaisir de vous inviter à célébrer la Fête Nationale Belge mardi 21 juillet 2026 à 10 h 30 devant la statue du Roi Albert 1er Square Albert 1er et des médaillés militaires à Mézières
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Square Albert 1er Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 40 00
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English :
Boris RAVIGNON, Mayor of Charleville-Mézières, is pleased to invite you to celebrate Belgian National Day on Tuesday, July 21, 2026 at 10:30 a.m. in front of the statue of King Albert 1st Square Albert 1er et des médaillés militaires in Mézières
L’événement Commémoration de la Fête nationale Belge Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-06-10 par Ardennes Tourisme
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