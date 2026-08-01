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AGENDA · Poiroux

Atelier L’art du Thé Poiroux

jeudi 20 août 2026 · Poiroux

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Médiathèque
Ville
85440 Poiroux
Département
Vendée
Tarif

Poiroux

Atelier L’art du Thé

Médiathèque Poiroux Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 17:00:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

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Médiathèque Poiroux 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 90 18 07 

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English :

L’événement Atelier L’art du Thé Poiroux a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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