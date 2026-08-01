AGENDA · Poiroux
Atelier L’art du Thé Poiroux
jeudi 20 août 2026 · Poiroux
Informations pratiques
Poiroux
Atelier L’art du Thé
Médiathèque Poiroux Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 17:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
.
Médiathèque Poiroux 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 90 18 07
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English :
L’événement Atelier L’art du Thé Poiroux a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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