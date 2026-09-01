AGENDA · Poiroux
Week-end d’immersion yoga au Studio Azadi Yoga Studio Azadi Yoga Poiroux
vendredi 11 septembre 2026 · Studio Azadi Yoga · Poiroux
Informations pratiques
Poiroux
Week-end d’immersion yoga au Studio Azadi Yoga
Studio Azadi Yoga 216 Route de la Davière Poiroux Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 09:00:00
fin : 2026-09-13 19:00:00
Date(s) :
2026-09-11
.
Studio Azadi Yoga 216 Route de la Davière Poiroux 85440 Vendée Pays de la Loire +33 6 83 83 73 66 azadiyoga@gmail.com
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English :
L’événement Week-end d’immersion yoga au Studio Azadi Yoga Poiroux a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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