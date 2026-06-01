ATELIER : ́, Le Douze, Cergy
ATELIER : ́, Le Douze, Cergy mardi 2 juin 2026.
ATELIER : ́ Mardi 2 juin, 19h00 Le Douze Val-d’Oise
Gratuit – sur inscription : ledouze.studios@cergy.fr
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T19:00:00+02:00 – 2026-06-02T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-02T19:00:00+02:00 – 2026-06-02T21:00:00+02:00
Inscription à ledouze.studios@cergy.fr
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Inscriptions à ledouze.studios@cergy.fr
Atelier pensé comme une table ronde pour échanger sur le corps sur scène, le sport et le chant, la gestion des émotions.
Rendez-vous le mardi 2 juin de 19h00 à 21h00 aux studios du Douze.
♀️ Intervenante : Aïcha
Gratuit – sur inscription : ledouze.studios@cergy.fr
❗ Nombre de places limitées
Studios du Douze, 12 allée des petits pains, 95800 Cergy
RER A – Cergy Saint Christophe
Le Douze 12, allée des petits pains, Cergy, France, 95800 Cergy 95800 Cergy Saint-Christophe Val-d’Oise Île-de-France +33 1 34 33 32 12 https://ledouze.cergy.fr/ https://www.facebook.com/ledouze.cergy/?locale=fr_FR [{« type »: « email », « value »: « ledouze.studios@cergy.fr »}] [{« link »: « mailto:ledouze.studios@cergy.fr »}] RER A Gare de Cergy St-Christophe En voiture : A15 – sortie 12 Parking des Genottes (19 avenue des Genottes – Cergy) gratuit les soirs de spectacle
avec Aïcha – coach vocal et scénique
©LeDouze