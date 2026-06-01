La vie de sing, 23 place des Colonnes Hubert Renaud, Cergy

La vie de sing Dimanche 21 juin, 18h30 23 place des Colonnes Hubert Renaud Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T18:30:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T18:30:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00

Venez vous immerger dans une comédie musicale, présentant le parcours d’une famille ordinaire à la rue, aux mauvaises rencontres, de la perte à la restauration ….un parcours de blessure, de grâce et de foi !

Une histoire qui parle à tous les coeurs.

23 place des Colonnes Hubert Renaud 23 place des Colonnes Hubert Renaud,95800 Cergy Cergy 95800 Cergy Saint-Christophe Val-d’Oise Île-de-France

Venez vous immerger dans une comédie musicale, présentant le parcours d’une famille ordinaire à la rue, aux mauvaises rencontres, de la perte à la restauration ….un parcours de blessure, de grâce !…

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