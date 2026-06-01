La vie de sing, 23 place des Colonnes Hubert Renaud, Cergy
La vie de sing, 23 place des Colonnes Hubert Renaud, Cergy dimanche 21 juin 2026.
La vie de sing Dimanche 21 juin, 18h30 23 place des Colonnes Hubert Renaud Val-d’Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T18:30:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T18:30:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00
Venez vous immerger dans une comédie musicale, présentant le parcours d’une famille ordinaire à la rue, aux mauvaises rencontres, de la perte à la restauration ….un parcours de blessure, de grâce et de foi !
Une histoire qui parle à tous les coeurs.
23 place des Colonnes Hubert Renaud 23 place des Colonnes Hubert Renaud,95800 Cergy Cergy 95800 Cergy Saint-Christophe Val-d’Oise Île-de-France
Venez vous immerger dans une comédie musicale, présentant le parcours d’une famille ordinaire à la rue, aux mauvaises rencontres, de la perte à la restauration ….un parcours de blessure, de grâce !…
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