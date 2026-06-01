Visite du parc de la maison Anne et Gérard Philipe, Parc de la Maison Anne et Gérard Philipe, Cergy

Visite du parc de la maison Anne et Gérard Philipe Dimanche 7 juin, 14h00 Parc de la Maison Anne et Gérard Philipe Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Au cœur du parc de la Maison Anne et Gérard Philipe, en bord d’Oise, venez profiter d’un moment unique de découverte autour du jardin et du vivant, entre nature, partage et savoir-faire. Balades, ateliers et rencontres vous invitent à explorer autrement ce lieu, véritable écrin de verdure au cœur de la ville.

Et pour prolonger agréablement la journée, la Guinguette de Cergy ouvrira ses portes dès 18h pour un moment convivial en plein air.

Au programme :

Balade visuelle avec les Incroyables Comestibles (ouverture dans un nouvel onglet) du jardin expérimental en permaculture situé au centre du parc de la Maison Anne et Gérard Philipe

Atelier de cuisine végétale et sensoriel avec Nathalie Mandard, autour des saveurs et des associations entre couleurs et goûts. Cette proposition, bien que faisant appel à la perception visuelle, est ouverte aux personnes non et malvoyantes, qui pourront pleinement participer à travers la dégustation, les textures et les échanges avec le groupe.

Visite guidée et conseils pratiques du maraicher Alain Crochot pour la gestion d’un verger biologique, résilient face aux changements climatiques

Découverte du rôle des abeilles et des étapes de fabrication du miel, à travers une approche sensorielle avec l’apicultrice Bénédicte De Pous

Parc de la Maison Anne et Gérard Philipe 2 chemin du Bac de Gency 95800 Cergy Cergy 95000 Bords d’Oise Val-d’Oise Île-de-France https://www.cergy.fr/notre-ville/lieux-cles/culture-patrimoine/la-maison-anne-et-gerard-philipe/ Labellisée « Patrimoine d’intérêt régional » et soutenue par la Mission patrimoine portée par Stéphane Bern, la maison Anne et Gérard Philipe va faire l’objet d’une vaste réhabilitation. L’objectif : transformer ce haut lieu du patrimoine cergyssois en un lieu mémoriel et touristique, de création et d’éducation populaire, intégrant l’histoire agricole de la ville.

Au cœur du parc de la Maison Anne et Gérard Philipe, en bord d’Oise, venez profiter d’un moment unique de découverte autour du jardin et du vivant, entre nature, partage et savoir-faire. Balades, et …

©villedecergy