Concert du Solstice, Conservatoire, Cergy

Concert du Solstice Dimanche 21 juin, 16h00, 19h00 Conservatoire Val-D’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T20:00:00+02:00

Pour le solstice d’été, l’Orchestre symphonique du CRR de Cergy-Pontoise accueille, en première partie, l’Orchestre symphonique Junior.

Double dose de musique et double dose de plaisir !

Rendez-vous sur la place des Arts, au pied du Conservatoire dès 16h pour écouter l’Orchestre symphonique Junior.

Conservatoire 1 B Place des Arts, 95000 Cergy, France Cergy 95000 Cergy Préfecture Val-D’Oise Île-de-France

Pour le solstice d’été, l’Orchestre symphonique du CRR de Cergy-Pontoise accueille, en première partie, l’Orchestre symphonique Junior.

©cacp