[Atelier] Le géomètre et l’aqueduc : manipulations participatives, Musée du pont du Gard, Vers-Pont-du-Gard

Informations pratiques

[Atelier] Le géomètre et l’aqueduc : manipulations participatives 19 et 20 septembre Musée du pont du Gard Gard

Gratuit. Sans réservation. Activité en libre accès se déroulant dans l’espace LUDO (Rive Gauche). Conseillée à partir de 9 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:15:00+02:00

Vous vous demandez comment, il y a 2 000 ans, les concepteurs de l’aqueduc de Nîmes se sont assurés que l’eau captée dans la vallée de l’Eure, au pied d’Uzès, parviendrait jusqu’à la cité antique grâce à la seule force de la gravité ?

Partez pour une mission « grands travaux » et tentez de conduire l’eau jusqu’à Nîmes. Tracez le parcours de l’aqueduc à l’aide de la groma et de ses visées à angle droit, puis découvrez les secrets du chorobate, installé à l’horizontale pour mesurer la pente et le dénivelé.

La groma et le chorobate sont deux instruments scientifiques antiques.

Musée du pont du Gard 400 Route du Pont du Gard, 30210 Vers-Pont-du-Gard, France Vers-Pont-du-Gard 30210 Gard Occitanie 0466375099 https://pontdugard.fr Sur près de 6000 m2, et à travers plusieurs espaces de médiation, partez pour un voyage spectaculaire à l’époque gallo-romaine et remontez le temps pour découvrir pourquoi et comment le Pont du Gard a pu être construit et traverser le temps dans un tel état de conservation. Parkings surveillés.

Vous vous demandez comment, il y a 2 000 ans, les concepteurs de l’aqueduc de Nîmes se sont assurés que l’eau captée dans la vallée de l’Eure, au pied d’Uzès, parviendrait jusqu’à la cité antique à ?…

©EPCC Site du Pont du Gard – Florianne Rebuffat.