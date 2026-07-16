[Visite commentée] Les aventuriers des arches perdues, Pont du Gard, Vers-Pont-du-Gard

Informations pratiques

[Visite commentée] Les aventuriers des arches perdues 19 et 20 septembre Pont du Gard Gard

Retirer un billet gratuit à l’accueil / Muni de son billet gratuit rdv totem « Départ des visites » / 30 personnes max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

La visite dont vous serez les héros

Un parcours, des équipes, des épreuves et un maître du jeu vous entraîneront dans une aventure dont vous serez les véritables héros.

Face à une succession de catastrophes menaçant le monument, à vous de réimaginer, réinventer et résister. Laissez ressurgir l’aventurier qui sommeille en vous et relevez le défi.

Pont du Gard Route du Pont du Gard, 30210 Vers-Pont-du-Gard, France Vers-Pont-du-Gard 30210 Gard Occitanie 0466375099 https://pontdugard.fr Importance de cet aqueduc dans la connaissance architecturale et technique des aqueducs romains et dans son lien avec la cité de Nîmes. Long de cinquante kilomètres, depuis les sources de l’Eure à Uzès jusqu’à son arrivée au castellum divisorium, l’ouvrage canalisait l’eau destinée à alimenter Nîmes. Construit au Ier siècle après J.-C, il est inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Parkings surveillés.

La visite dont vous serez les héros

©EPCC Site du Pont du Gard – Mathilde Guyot