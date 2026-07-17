Traversée commentée de la canalisation du pont du Gard, Pont du Gard, Vers-Pont-du-Gard

Informations pratiques

Traversée commentée de la canalisation du pont du Gard 19 et 20 septembre Pont du Gard Gard

Gratuit. Billet horodaté à retirer à l’accueil RG ou RD dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Au sortir des gorges du Gardon, à près de 50m de hauteur, un médiateur culturel vous invite à découvrir la canalisation d’eau du pont du Gard, véritable raison d’être de cet ouvrage vieux de 2 000 ans.

Au cours de cette traversée commentée hors du commun, découvrez le chef-d’œuvre d’un aqueduc de 50km qui alimentait en eau les thermes et les fontaines de Nîmes à l’époque romaine.

Pont du Gard Route du Pont du Gard, 30210 Vers-Pont-du-Gard, France Vers-Pont-du-Gard 30210 Gard Occitanie 0466375099 https://pontdugard.fr Importance de cet aqueduc dans la connaissance architecturale et technique des aqueducs romains et dans son lien avec la cité de Nîmes. Long de cinquante kilomètres, depuis les sources de l’Eure à Uzès jusqu’à son arrivée au castellum divisorium, l’ouvrage canalisait l’eau destinée à alimenter Nîmes. Construit au Ier siècle après J.-C, il est inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Parkings surveillés.

Au sortir des gorges du Gardon, à près de 50m de hauteur, un médiateur culturel vous invite à découvrir la canalisation d’eau du pont du Gard, véritable raison d’être de cet ouvrage vieux de 2 000 à…

Vue aérienne du pont du Gard ©O2prod.