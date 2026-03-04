Atelier « Le monde de la traduction, ou comment traduire le monde », Université de la Vallée d’Aoste, Aoste

Atelier « Le monde de la traduction, ou comment traduire le monde » Mardi 17 mars, 14h30 Université de la Vallée d’Aoste

Réservation par courriel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-17T14:30:00+01:00 – 2026-03-17T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-17T14:30:00+01:00 – 2026-03-17T17:00:00+01:00

L’atelier propose aux étudiant·e·s universitaires et aux lycéen·ne·s une introduction aux stratégies et aux pratiques de la traduction français/italien, ainsi qu’aux défi s (et aux risques) que celle-ci implique aujourd’hui. À partir d’une brève présentation de la traductologie en tant que champ d’étude, l’activité proposera une réfl exion active sur la traduction comme présence constante dans notre quotidien, des panneaux routiers aux expressions idiomatiques et jusqu’aux traductions produites par l’intelligence artifi cielle. Les participants seront également invités à réfl échir à l’acte de traduire comme outil critique pour comprendre le monde et les textes – des contenus numériques, souvent accompagnés de traductions automatiques, jusqu’à la traduction comme clé de lecture approfondie des textes de la grande littérature étrangère.

Par : Monica Lucioni, Chercheuse contractuelle en Littérature Française à l’Université de la Vallée d’Aoste

Activité organisée par l’Université de la Vallée d’Aoste, avec le parrainage de la Chaire Senghor de la Francophonie de la Vallée d’Aoste.

L’atelier est ouvert aux étudiant.e.s de l’Université de la Vallée d’Aoste et aux lycéen.ne.s, sur réservation et jusqu’à la limite des places disponibles

Université de la Vallée d’Aoste Via Monte Solarolo, Aoste Aoste 11100 Vallée d’Aoste [{« type »: « email », « value »: « m.lucioni@univda.it »}]

Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie