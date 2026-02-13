Un conte au musée : la balade de la pirogue, Musée gallo-romain d’Aoste, Aoste

Un conte au musée : la balade de la pirogue Samedi 23 mai, 20h00 Musée gallo-romain d’Aoste Isère

Dans le cadre de la saison culturelle portée par le Département de l’Isère Eau, quelle histoire :

Un conte au musée : la balade de la pirogue

Découvrez le nouveau conte de Sandrine Stablo et de Gaela le Bechec, un voyage sensible mêlant conte et musique, où la pirogue de Cordon devient le point de départ d’une traversée imaginaire entre eau, mémoire et légendes. Le conte entraîne le public dans une rêverie sonore inspirée du fleuve et des histoires qu’il transporte.

Musée gallo-romain d’Aoste 43 place du musée 38490 AOSTE Aoste 38490 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476325827 https://www.mairie-aoste.org Parkings à proximité – accès PMR

Nuit européenne des musées

@Sandrine STABLO