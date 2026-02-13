Exposition temporaire : Regards sur le Haut-Rhône, remarquables forêts, Musée gallo-romain d’Aoste, Aoste

Exposition temporaire : Regards sur le Haut-Rhône, remarquables forêts Samedi 23 mai, 19h30 Musée gallo-romain d’Aoste Isère

Dans le cadre de la saison culturelle portée par le Département de l’Isère Eau, quelle histoire – Exposition temporaire : Regards sur le Haut-Rhône, remarquables forêts

Forêts humides et marécageuses, lônes secrètes et enserrées dans une végétation dense, lianes exubérantes s’élançant au sommet d’arbres immenses… cette exposition a été pensée pour vous faire découvrir une nature singulière, riche, et souvent assez peu accessible. Exposition réalisée par la Réserve Naturelle du Haut-Rhône français et du Syndicat du Haut-Rhône.

Présentée au Musée gallo-romain d’Aoste du 07/01 au 20/09.

Musée gallo-romain d’Aoste 43 place du musée 38490 AOSTE Aoste 38490 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476325827 https://www.mairie-aoste.org Parkings à proximité – accès PMR

©Affiche Syndicat du Haut Rhône