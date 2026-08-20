Atelier : le monde végétal du musée, Musée des Moulages – Université de Montpellier Paul-Valéry, Montpellier

Informations pratiques

Atelier : le monde végétal du musée 19 et 20 septembre Musée des Moulages – Université de Montpellier Paul-Valéry Hérault

Atelier gratuit ouvert à tous, sans réservation, aux horaires indiqués.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez explorer le monde végétal de l’Antiquité à travers cet atelier destiné aux petits comme aux grands. Apprenez à identifier les plantes méditerranéennes et à découvrir les mythes et légendes qui leur sont associés.

Partez ensuite à leur recherche sur les reliefs et les statues du Musée des Moulages, au fil d’un jeu de piste éducatif.

Musée des Moulages – Université de Montpellier Paul-Valéry Route de mende, 34090 Montpellier Montpellier 34090 Hôpitaux-Facultés Hérault Occitanie 04 67 14 54 86 https://www.univ-montp3.fr/fr/node/44 https://www.facebook.com/museedesmoulagesmontpellier;https://twitter.com/MuseeUpv;https://www.instagram.com/museedesmoulages/ Ce musée universitaire conserve une collection de plâtres, notamment des sculptures reproduites d’après des modèles antiques et médiévaux, ainsi que des objets témoignant de la tradition enseignante à la charnière des XIXe et XXe siècles. Tramway ligne 1 – Arrêt Saint-Eloi.

Venez explorer le monde végétal de l’Antiquité au travers de cet atelier destiné aux petits et aux grands. Apprennez à identifier les plantes méditerranéennes, à connaître les mythes et légendes qui…

© Musée des Moulages – UMPV