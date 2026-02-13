Atelier Le pain de Cyprien 3-6 ans

Rue du Canal Fillé Sarthe

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 15:00:00

fin : 2026-05-20 16:30:00

Date(s) :

2026-05-20 2026-06-08

Les enfants découvrent les ingrédients du pain, puis mettent la main à la pâte pour en fabriquer un.

Durant le temps de pousse et de cuisson, ils visitent le moulin Cyprien pour comprendre l’histoire du lieu, comment fonctionne un moulin et découvrir le chemin du grain à la farine. En fin d’atelier, chacun repart avec sa création gourmande !

6€ par participant 3 à 6 ans durée 1h30 à 2h .

Rue du Canal Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 57 05 10 ile.moulinsart@valleedelasarthe.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Children learn about the ingredients of bread, then get to work making their own.

L’événement Atelier Le pain de Cyprien 3-6 ans Fillé a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Vallée de la Sarthe