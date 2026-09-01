Atelier lecture Salle des associations Barcus

Informations pratiques

Barcus

Atelier lecture

Salle des associations Place centrale Barcus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 10:30:00

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-23

Elkarbidea invite les enfants à Barcus, en Soule.

L’atelier lecture est ouvert aux enfants de 5 à 8 ans. Des histoires lues, contes et comptines sont proposés. Inscriptions souhaitées. .

Salle des associations Place centrale Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 43 45 92

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English : Atelier lecture

L’événement Atelier lecture Barcus a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de Tourisme Pays Basque