UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Barcus

Atelier lecture Salle des associations Barcus

mercredi 23 septembre 2026 · Salle des associations · Barcus

Atelier lecture Salle des associations Barcus

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Salle des associations
Adresse
Place centrale
Ville
64130 Barcus
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 Gratuit

Barcus

Atelier lecture

Salle des associations Place centrale Barcus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 10:30:00
fin : 2026-09-23

Date(s) :
2026-09-23

Elkarbidea invite les enfants à Barcus, en Soule.
L’atelier lecture est ouvert aux enfants de 5 à 8 ans. Des histoires lues, contes et comptines sont proposés. Inscriptions souhaitées.   .

Salle des associations Place centrale Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 43 45 92 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier lecture

L’événement Atelier lecture Barcus a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de Tourisme Pays Basque

À voir aussi à Barcus (Pyrénées-Atlantiques)