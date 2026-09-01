Atelier lecture Salle des associations Barcus
mercredi 23 septembre 2026 · Salle des associations · Barcus
Informations pratiques
Barcus
Atelier lecture
Salle des associations Place centrale Barcus Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 10:30:00
fin : 2026-09-23
Date(s) :
2026-09-23
Elkarbidea invite les enfants à Barcus, en Soule.
L’atelier lecture est ouvert aux enfants de 5 à 8 ans. Des histoires lues, contes et comptines sont proposés. Inscriptions souhaitées. .
Salle des associations Place centrale Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 43 45 92
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English : Atelier lecture
L’événement Atelier lecture Barcus a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de Tourisme Pays Basque
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